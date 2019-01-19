Квитова: в женском теннисе болельщики знают больше игроков, чем в мужском

Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова считает, что из-за отсутствия явного лидера турниры WTA значительно интереснее соревнований АТР, где «большая тройка» — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович — выиграли 51 титул «Большого шлема».

«Я помню, что Серена некоторое время была № 1, и Каролина — какое-то время. Теперь у нас много чемпионов, и это здорово. Болельщики знают больше теннисисток, а не только Роджер, Рафа и Маррей. Каждый соперник опасен. В женском теннисе очень плотный уровень игроков. Между топ-10 и топ-50 нет большой разницы. Столько стабильных игроков, что даже снова оказаться в топ-10 очень сложно», — приводит слова Квитовой CNN.

В четвёртом круге Australian Open Квитова встретится с американкой Амандой Анисимовой.