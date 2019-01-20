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Нисикори: уверен, что меня ждёт тяжёлый матч с Карреньо-Бустой

Нисикори: уверен, что меня ждёт тяжёлый матч с Карреньо-Бустой
Теннис / Australian Open 2019

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный под восьмым номером на Открытом чемпионате Австралии, прокомментировал победу над португальцем Жоау Соузой – 7:6 (8:6), 6:1, 6:2 – и выход в четвёртый круг соревнований, где ему предстоит встретиться с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«Люблю играть на этом корте. Чувствую себя очень комфортно, сыграв здесь три матча подряд. Всё идёт хорошо – я хорошо провёл межсезонье, затем я выиграл турнир в Брисбене — это было хорошее начало года. Сегодня я завершил матч в трёх сетах, я играю в хороший теннис и очень жду следующей недели.

Что касается Карреньо-Бусты, уверен, что матч сложится примерно так, как сегодня. Будет много розыгрышей. Он жёстко играет, может хорошо двигаться, отлично подаёт. Я уверен, что это будет тяжёлый матч», — приводит слова Нисикори пресс-служба соревнований.

Нисикори в трёх сетах обыграл Соузу и прошёл в четвёртый круг Australian Open
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