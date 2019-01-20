Квитова отдала всего 3 гейма Анисимовой в четвёртом круге Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в 1/4 финала, в двух партиях обыграв представительницу США Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:1.
Продолжительность противостояния составила 59 минут. На счету Квитовой 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 11. У её соперницы ни одного эйса и 6 двойных ошибок.
За выход в полуфинал Квитова поспорит с победителем пары Эшли Барти (15, Австралия) – Мария Шарапова (30, Россия).
Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
Шарапова и Павлюченкова бьются за четвертьфинал. Матчи 7-го дня Australian Open
Кербер, Надаль, Федерер, Стивенс, Чилич, Квитова, Циципас, Бердых, а также россиянки Шарапова и Павлюченкова сыграют в воскресенье на АО.