Квитова отдала всего 3 гейма Анисимовой в четвёртом круге Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в 1/4 финала, в двух партиях обыграв представительницу США Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 59 минут. На счету Квитовой 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 11. У её соперницы ни одного эйса и 6 двойных ошибок.

За выход в полуфинал Квитова поспорит с победителем пары Эшли Барти (15, Австралия) – Мария Шарапова (30, Россия).

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.