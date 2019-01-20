Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open, уступив Барти

Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, не смогла выйти в 1/4 финала, уступив представительнице Австралии Эшли Барти (15), со счётом 6:4, 1:6, 4:6.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. На счету Шараповой 2 подачи навылет, 10 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 8. У её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 10.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Шарапова на Australian Open.

За выход в полуфинал Барти поспорит с чешской теннисисткой Петрой Квитовой (8), которая в двух партиях обыграла представительницу США Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:1.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.