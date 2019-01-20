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Надаль в трёх сетах выиграл у Бердыха и в 1/4 финала AО сыграет с Тиафо

Надаль в трёх сетах выиграл у Бердыха и в 1/4 финала AО сыграет с Тиафо
Теннис / Australian Open 2019

Испанец Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, преодолел четвёртый круг соревнований. Уроженец Манакора в трёх партиях сломил сопротивление представителя Чехии Томаша Бердыха, — 6:0, 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.

Вторая ракетка мира 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Его соперник выполнил 5 эйсов, трижды ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

В четвертьфинале Надаль встретится с Фрэнсисом Тиафо из США, который ранее обыграл болгарина Григора Димитрова.

Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

20 января 2019 года, воскресенье. 07:25 МСК
Australian Open (м). 4-й круг
Матч окончен
Томаш Бердых
Томаш Бердых
57
Чехия
0:6
1:6
6:7
 
 
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
2
Испания
Шарапова и Павлюченкова бьются за четвертьфинал. Матчи 7-го дня Australian Open
Кербер, Надаль, Федерер, Стивенс, Чилич, Квитова, Циципас, Бердых, а также россиянки Шарапова и Павлюченкова сыграют в воскресенье на АО.
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