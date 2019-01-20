Надаль в трёх сетах выиграл у Бердыха и в 1/4 финала AО сыграет с Тиафо

Испанец Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под вторым номером, преодолел четвёртый круг соревнований. Уроженец Манакора в трёх партиях сломил сопротивление представителя Чехии Томаша Бердыха, — 6:0, 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут.

Вторая ракетка мира 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Его соперник выполнил 5 эйсов, трижды ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

В четвертьфинале Надаль встретится с Фрэнсисом Тиафо из США, который ранее обыграл болгарина Григора Димитрова.

Australian Open завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.