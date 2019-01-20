Поражение Шараповой и уверенная победа Квитовой — в обзоре матчей 4-го круга АО

Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на Australian Open под 30-м номером, не смогла выйти в 1/4 финала, уступив представительнице Австралии Эшли Барти (15) со счётом 6:4, 1:6, 4:6.
Следующей соперницей хозяйки кортов станет чешка Петра Квитова, которая в четвёртом круге соревнований победила Аманду Анисимову из США — 6:2, 6:1.
Помимо Барти и Квитовой, в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии уже прошла Даниэль Коллинз. Ранее американка выбила из турнира немку Анжелику Кербер.
Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
Видео доступно на "Чемпионате".
Шарапова и Павлюченкова бьются за четвертьфинал. Матчи 7-го дня Australian Open
Кербер, Надаль, Федерер, Стивенс, Чилич, Квитова, Циципас, Бердых, а также россиянки Шарапова и Павлюченкова сыграют в воскресенье на АО.