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Текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Федерер на Australian Open

Текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Федерер на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Сегодня, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии пройдёт матч четвёртого круга, в котором греческий теннисист Стефанос Циципас (14) сыграет с представителем Швейцарии Роджером Федерером, посеянным под третьим номером. Начало встречи запланировано на 11:00 мск.

Соперники встречались на Кубке Хопмана в 2019 году. Ту игру Федерер выиграл со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Федерер на Australian Open.

Победитель этого матча в полуфинале встретится либо с Марином Чиличем (Хорватия, 6), либо с Роберто Баутистой-Агутом (Испания, 22).

Соревнования в мужском одиночном разряде на Australian Open завершатся 27 января. Федерер является действующим чемпионом турнира.

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Кербер, Надаль, Федерер, Стивенс, Чилич, Квитова, Циципас, Бердых, а также россиянки Шарапова и Павлюченкова сыграют в воскресенье на АО.
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