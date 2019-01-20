Сегодня, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии пройдёт матч четвёртого круга, в котором греческий теннисист Стефанос Циципас (14) сыграет с представителем Швейцарии Роджером Федерером, посеянным под третьим номером. Начало встречи запланировано на 11:00 мск.



Соперники встречались на Кубке Хопмана в 2019 году. Ту игру Федерер выиграл со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Федерер на Australian Open.



Победитель этого матча в полуфинале встретится либо с Марином Чиличем (Хорватия, 6), либо с Роберто Баутистой-Агутом (Испания, 22).



Соревнования в мужском одиночном разряде на Australian Open завершатся 27 января. Федерер является действующим чемпионом турнира.

Шарапова и Павлюченкова бьются за четвертьфинал. Матчи 7-го дня Australian Open Кербер, Надаль, Федерер, Стивенс, Чилич, Квитова, Циципас, Бердых, а также россиянки Шарапова и Павлюченкова сыграют в воскресенье на АО.