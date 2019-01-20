Барти: Шарапова — настоящий чемпион, никогда не сдаётся

Австралийская теннисистка Эшли Барти подвёла итоги матча четвёртого круга Australian Open с россиянкой Марией Шараповой, в котором одержала волевую победу со счётом 4:6, 6:1, 6:4.

«Мария никогда не сдаётся. Она настоящий чемпион. Шарапова постоянно доказывает, что ведёт борьбу до последнего розыгрыша.



Я никогда не играла на Rod Laver Arena, когда она была настолько заполненной. Особенно против такой чемпионки, как Шарапова, которая возвращалась в игру при любой разнице в счёте.



Здорово, что это произошло именно в Австралии. Я получила возможность сыграть перед лучшими болельщиками в мире, на одном из лучших кортов, на домашнем „Шлеме“. Что может быть лучше?» — цитирует Барти официальный сайт турнира.

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