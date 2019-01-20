Камельзон — о Циципасе: для таких великих побед нужно божественное прикосновение

Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон в восторге от игры греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии со швейцарцем Роджером Федерером. 20-летний уроженец Афин одержал сенсационную победу над третьей ракеткой мира со счётом 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5).

«Много игроков, особенно вот эта плеяда молодых игроков — Медведев, Зверев, Циципас, — имеют не только русские корни, но и русскую подготовку. Это имеет большое значение, потому что русская методика обучения очень сильная. Такую методическую основу ещё не заложила ни одна страна. С нами ещё конкурировали чехи и, немножко, поляки. Все остальные шли своим путём, не могу сказать, что плохим, но такой методики не было ни у кого. И вот эта методика передаётся через поколения. На эту золотую жилу должен ещё попасть сверхталантливый человек. Циципас уникален по тому, что я увидел в игре с Федерером. Ребята играют абсолютно по-новому. Они сделали шаг вперёд с точки зрения скорости полёта мяча, розыгрышей. Каждый из них вносит что-то своё. То, что даётся от бога. Не забывайте, он сын Юлии Сальниковой, у него талантливый отец-футболист. Но до него ещё и дотронулся бог. Одних генов мало, нужно божественное прикосновение, чтобы человек провёл такой матч и на таком уровне. Сколько живу, такого матча, может, еще и не видел. Чтобы молодой парень мог так сыграть с Федерером, это надо быть от бога. Там есть и советская система. Много ребят разбросано по миру с русскими фамилиями. Будущее за этими ребятами. Через два-три года они придут на смену нынешнему. Поздравляю Стефана с величайшей победой», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.