Павлюченкова обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Павлюченкова в четвёртом круге нанесла поражение американке Слоан Стивенс (5) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты. 44-я ракетка мира Павлюченкова выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 23.Пятая ракетка мира Стивенс 1 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Павлюченкова встретится с американкой Даниэль Коллинс. Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2019 году.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Павлюченкова — Стивенс.