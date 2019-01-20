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«Вильярреал» — «Атлетик» Бильбао. 20 января. Прямая трансляция
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Павлюченкова обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал Australian Open

Павлюченкова обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал Australian Open
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Павлюченкова в четвёртом круге нанесла поражение американке Слоан Стивенс (5) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты. 44-я ракетка мира Павлюченкова выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 23.Пятая ракетка мира Стивенс 1 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Павлюченкова встретится с американкой Даниэль Коллинс. Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2019 году.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Павлюченкова — Стивенс.

20 января 2019 года, воскресенье. 15:20 МСК
Australian Open (ж). 4-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс
5
США
7
7:6
3
3:6
3:6
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова
44
Россия
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