Сегодня, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч четвёртого круга, в котором сыграют румынка Симона Халеп, посеянная под первым номером, и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс (16). Начало поединка запланировано на 11:00 мск.



По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 8-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — С. Уильямс на Australian Open.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал турнира поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (18), либо с чешкой Каролиной Плишковой (7).

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.