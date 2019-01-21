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Текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — С. Уильямс на Australian Open

Текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — С. Уильямс на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Сегодня, 21 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч четвёртого круга, в котором сыграют румынка Симона Халеп, посеянная под первым номером, и 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс (16). Начало поединка запланировано на 11:00 мск.

По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 8-1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — С. Уильямс на Australian Open.

Победительница этого поединка за выход в полуфинал турнира поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (18), либо с чешкой Каролиной Плишковой (7).

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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