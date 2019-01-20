Селиваненко: победа Павлюченковой над Стивенс — это не сенсация

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал выход россиянки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче четвёртого круга Павлюченкова в трёх сетах обыграла американку Слоан Стивенс (6:7 (3:7), 6:3, 6:3). В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

«Павлюченкова показала, что надо играть до конца, и сумела переломить игру. Для неё этот матч был очень важен. Тяжело ждать почти четыре часа и играть так поздно ночью. Но у Насти большой опыт. К тому же она любит Австралию, где у неё были успешные выступления начиная с юниорского уровня. Она победила за счёт своего высокого класса. Не стал бы говорить, что победа над Стивенс сенсация. Насте по силам обыгрывать таких игроков.

Перспективы Павлюченковой на турнире? Сейчас в женском теннисе любая может обыграть любую. Колинз обыграла Кербер, например. С американкой будет непростая игра. Колинз – тёмная лошадка, а против таких всегда тяжело играть. Она на подъёме, но неизвестно, сколько матчей она может играть на таком высоком уровне. На стороне Насти опыт», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.