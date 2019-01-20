Федерер сообщил, что планирует сыграть на турнирах на грунте

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер сообщил, что не будет отказываться от игры на турнирах на грунте в нынешнем сезоне. В течение двух последних сезонов Федерер пропускал турниры на грунте, чтобы лучше подготовиться к сезону турниров на траве. Планами на грунтовый сезон Федерер поделился после того, как в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7, 6:7 (5:7). Федерер является действующим победителем Australian Open.

«Сейчас в моей жизни наступил такой период, когда я хочу получать удовольствие и веселиться. Это моё желание. Я чувствую, что мне не нужен большой перерыв, как раньше. Могу обойтись в этот раз без него», — сказал Федерер.