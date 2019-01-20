Федерер: Циципас будет находиться на высоком уровне долгие годы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер похвалил грека Стефаноса Циципаса после матча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. Федерер уступил Циципасу со счётом 7:6 (13:11), 6:7 (3:7), 5:7, 6:7 (5:7), а греческий теннисист вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

«Что касается Стефаноса, то я считаю, что он проделал отличную работу в последние год-полтора. Очевидно, что и до этого он активно работал над собой. Но он уже победил Новака Джоковича в Торонто, Кевина Андерсона, Александра Зверева, а теперь и меня. Именно такие победы необходимы для перехода на следующий уровень.

Для него это здорово. Полагаю, что он будет играть на высоком уровне долгие годы», — приводит слова Федерера SBS.