Квитова: у Анисимовой есть всё, чтобы стать великой теннисисткой

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, прокомментировала выход в четвертьфинал турнира. В матче четвёртого круга Квитова нанесла поражение 17-летней американке Аманде Анисимовой. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1.

«Конечно, это удивительно, что Анисимова играет на таком уровне в 17 лет. Добраться до второй недели турнира «Большого шлема» в таком возрасте — большое достижение. Анисимова играет очень агрессивно. Я думаю, что именно такой стиль является будущим тенниса. У неё есть всё, чтобы стать великой теннисисткой в будущем.

Я знала, как будет играть Анисимова. Я готовилась к этому, понимала, что она сыграет агрессивно с самого начала. Думаю, у меня хорошо всё получилось.

Уже прошло довольно много времени с тех пор, когда я в последний раз выигрывала турнир «Большого шлема». Сейчас я уже являюсь другим человеком, у меня другое мировоззрение. Я стараюсь выкладываться на сто процентов в каждом матче. И неважно, что произойдёт. Я просто наслаждаюсь игрой в теннис в Австралии.

Понимаю, насколько сложно выиграть турнир «Большого шлема». Поэтому сейчас об этом не думаю», — приводит слова Квитовой UbiTennis.