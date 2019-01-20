Врач, оперировавший Б. Брайана, предлагает Маррею лечь на операцию

Врач Эдвин Су, оперировавший американского теннисиста Боба Брайана, считает, что шотландский теннисист Энди Маррей, испытывающий боли в бедре, должен лечь на операцию. Брайан перенёс аналогичную операцию после похожей травмы на бедре, ему установили имплант сустава.

«Я думаю, что такая операция поможет Маррею. В идеале не бывает никакой боли. В большинстве случаев сразу после пробуждения пациенты чувствуют себя хорошо и не испытывают болевых ощущений.

Это настоящее чудо. Конечно, потом будет небольшая боль из-за лечения и восстановления. Но уже вскоре пациенты начинают делать то, к чему привыкли. Они могут быстро возобновить привычный образ жизни.

Что касается возвращения в профессиональный спорт, то здесь нет никаких гарантий. Но я думаю, что после операции бедро будет функционировать гораздо лучше, чем сейчас.

Понятно, что после таких операций ещё никогда не возвращался в одиночный разряд в теннисе, требующий гораздо большую физическую готовность, чем парный разряд. Но в других видах спорта, таких как баскетбол и хоккей, подобные операции позволяли спортсменам возвращаться. Поэтому я думаю, что у Маррея есть хороший шанс», — приводит слова Су Sport24.co.za.