Коллинз: я довольно смелая, люблю устроить войну на корте

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, которая сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии с россиянкой Анастасией Павлюченковой, призналась, что получает удовольствие от нахождения в Австралии.

«Это просто невероятный опыт. Я очень благодарна за то, что оказалась здесь, в Мельбурне. Мне приходилось играть в странных местах на специфичных турнирах до того, как я стала профессиональной теннисисткой. И теперь я благодарна за то, что играю перед огромной аудиторией. Самое главное, что сейчас я играю на крупнейших турнирах каждую неделю.

Я довольна отважная. Люблю устраивать войну на корте. Если кто-то из соперниц хочет вынудить меня делать ошибки, я готова к этому. Постараюсь ответить им тем же. Мне нравится конкуренция. Иногда мне даже нравится, когда обо мне говорят что-то плохое. Это мотивирует меня доказать, что эти люди были неправы», — приводит слова Коллинз пресс-служба WTA.