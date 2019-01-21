Надаль: Тиафо очень быстр и агрессивен, конечно, он опасен

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису и прокомментировал предстоящий матч с американцем Фрэнсисом Тиафо. В матче четвёртого круга Надаль обыграл чеха Томаша Бердых со счётом 6:0, 6:1, 7:6 (7:4). На турнире в Австралии Надаль ещё не проиграл ни одного сета.

«Мы впервые сыграем с Тиафо. Он отлично играет. Конечно, я знаю его, он уже некоторое время участвует в турнирах тура. Тиафо ещё молод, но когда такие ребята появляются на турнирах, им уделяют особое внимание.

Тиафо — очень динамичный и агрессивный игрок. Конечно, он представляет опасность. Он уже пробился в четвертьфинал, выиграл большие матчи. Тиафо очень быстр, также он здорово меняет направление, выбегает к сетке. У него отличный форхэнд и подача. Посмотрим, что получится.

Матч с Бердых? Думаю, что только в третьем сете мы увидели настоящего Бердыха. В течение двух первых сетов он ошибался чаще, чем обычно», — приводит слова Надаля Sport24.co.za.