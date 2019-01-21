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Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Кис

Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Кис
Теннис / Australian Open 2019

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионата Австралии под шестым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу США Мэдисон Кис (17) – 6:2, 1:6, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час и 36 минут. На счету украинки 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 5. В активе её соперницы 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейк-пойнта из 7.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей противостояния Наоми Осака (Япония, 4) – Анастасия Севастова (Латвия, 13).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

21 января 2019 года, понедельник. 03:10 МСК
Australian Open (ж). 4-й круг
Матч окончен
Мэдисон Кис
Мэдисон Кис
17
США
2:6
6:1
1:6
Элина Свитолина
Элина Свитолина
7
Украина
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