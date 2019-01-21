Кафельников включён в Международный зал теннисной славы

Экс первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников был включён в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте. Об этом сообщила пресс-служба организации в «Твиттере». Он стал вторым россиянином после Марата Сафина, удостоенным этой чести.

Помимо Кафельникова в Зал славы были внесены французская теннисистка Мари Пирс и китаянка Ли На. Официальное зачисление россиянина в ряды членов Зала славы состоится 20 июля в Ньюпорте.

Кафельников — победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, последний на данный момент автор победного дубля на «Шлеме» (выиграл «Ролан Гаррос»—1996 в одиночном и парном разрядах), олимпийский чемпион—2000 и обладатель Кубка Дэвиса—2002 в составе сборной России.