Тихонова и Пепеляева вышли в третий круг юниорского Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Тихонова вышла в третий круг юниорского Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Китая Цинвень Чжэн, посеянную под вторым номером, со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Анастасия 6 раз подала навылет, активно выиграла 17 очков и совершила 27 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 4 эйса, 18 виннеров и 36 неточностей.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мельбурне Тихонова поспорит с победительницей поединка Виктория Аллен (Великобритания) — Эннерли Поулос (Австралия).

Россиянка Вероника Пепеляева (Q) в матче второго круга победила британку Дестини Мартинс со счётом 2:6, 7:5, 6:3 и сыграет с француженкой Манон Леонар.