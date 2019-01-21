Раонич: старался сделать так, чтобы Звереву было некомфортно

Канадский теннисист Милош Раонич (16) прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым (4) в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису. Раонич уверенно обыграл одного из фаворитов турнира, матч завершился со счётом 6:1, 6:1, 7:6 (7:5).

«Сегодня я играл невероятно. У меня получались многие вещи, я очень горжусь своей игрой. Матч был тяжёлый. У меня были матч-пойнты, которые хотелось сыграть иным образом. Но я продолжал двигаться вперёд, сосредоточившись на подаче. Я пытался сохранить концентрацию. Всё это сработало. Я счастлив, что сумел победить.

Зверев наносит отличные удары, особенно когда он ведёт игру. Мне нужно заставить его играть по-другому. Старался сделать так, чтобы сопернику было некомфортно играть», — приводит слова Раонича пресс-служба Australian Open.

За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2018 года Раонич поспорит с победителем поединка Борна Чорич (Хорватия, 11) — Люка Пуи (Франция, 28).