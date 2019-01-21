Вудбридж: первые два сета Зверева в матче с Раоничем — настоящая загадка

Бывший австралийский теннисист, олимпийский чемпион в парном разряде Тодд Вудбридж прокомментировал поражение немца Александра Зверева в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису от канадца Милоша Раонича (1:6, 1:6, 6:7 (5:7).

«Четвёртый сеяный Саша Зверев вновь не смог выйти в четвертьфинал, проиграв человеку, который уже одерживал громкие победы в Австралии. Зверев будет расстроен не только результатом, но и игрой. Первые два сета в исполнении Зверева так и останутся загадкой для всех нас, 1:6, 1:6!

Зверев смог вернуться к своей игре лишь в третьем сете. Но было уже слишком поздно. После такого матча о неудаче Зверева будут говорить ещё долго», — цитирует Вудбриджа FoxSports Australia.

За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2019 года Раонич поспорит с победителем поединка Борна Чорич (Хорватия, 11) — Люка Пуи (Франция, 28).