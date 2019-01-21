Свитолина: хотела бы отложить в сторону все разговоры обо мне и Монфисе

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как реагирует на обсуждения её отношений с французом Гаэлем Монфисом. В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии уроженка Одессы обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:2, 1:6, 6:1.

«Об этом много говорят. Конечно, ведь он также является теннисистом. Но я бы хотела все разговоры отложить в сторону. Когда я выхожу на корт на тренировку или матч, я думаю только о том, что должна делать на корте. Всё остальное остаётся в стороне. Монфис здесь поддерживает меня. Вот и всё», — приводит слова Свитолиной официальный сайт турнира.

За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2019 года Элина Свитолина поспорит с японкой Наоми Осакой.

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