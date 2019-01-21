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Россиянин Бинда не сумел выйти во второй круг юниорского Australian Open в паре

Россиянин Бинда не сумел выйти во второй круг юниорского Australian Open в паре
Теннис / Australian Open 2019

Российский теннисист Александр Бинда не сумел пробиться во второй круг юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На старте соревнований он в дуэте с представителем Нидерландов Лодевейком Вестстрате уступил румыну Николасу Давиду Ионелу и Фуонгу Ван Нгуйену из Вьетнама со счётом 5:7, 7:5, [7:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

Александр и Лодевейк 6 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и взяли 2 гейма на подаче соперников. На счету Ионела и Нгуйена 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал юниорских соревнований в Мельбурне Ионел и Нгуйен поспорят с канадцем Лиамом Дракслем и американцем Зэйном Ханом, посеянными под восьмым номером.

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