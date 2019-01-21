Раонич: Зверев сломал ракетку — иногда такой выплеск эмоций помогает

Канадский теннисист Милош Раонич признался, что не думал о поведении своего соперника по матчу четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису немца Александра Зверева. Во втором сете немецкий теннисист со злости разбил ракетку. Матч завершился победой канадца со счётом 6:1, 6:1, 7:6 (7:5)

«Кажется, он разбил ракетку, когда я вёл во втором сете со счётом 4:1. Я слышал это, но даже не посмотрел в его сторону. Думаю, всё было очевидно.

Такие вещи могут оказать различный эффект. Неопытные игроки могут спасовать. У меня был подобный опыт, я вёл игру и был сосредоточен лишь на себе. Поэтому я даже не думал о том, что там происходит. На меня всё это никак не повлияло.

Зачем теннисисты ломают ракетки? Никогда не знаешь, какая мотивация у противника. Но иногда такой выплеск эмоций помогает. А иногда теннисист просто так расстроен, что делает это без причины», — цитирует Раонича Metro.

Раонич в трёх сетах победил А. Зверева и вышел в четвертьфинал Australian Open