Осака: я была рада победе Элины в Сингапуре, так как все списали её со счетов

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Для меня самое главное — вера. Сейчас я больше верю в себя, чем в прошлом году. В Брисбене я провела похожий матч с Севастовой, проиграв первый сет, но сумев победить в итоге. Так что у меня уже был подобный опыт. Теоретически я должна хорошо начинать матчи. У меня неплохая статистика побед после выигрыша первого сета. Но в последних играх мне противостояли прекрасные теннисистки. Наверное, я была немного ошеломлена, и мне требовалось время на адаптацию», — цитирует Осаку официальный сайт турнира.

За выход в полуфинал Осака поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.

«Элина здорово провела концовку прошлого сезона, выиграла Итоговый чемпионат. Я была очень рада за неё, потому что все списали её со счетов, и перед турниром в Сингапуре она выступала не лучшим образом. Знаю, что здесь она играет отлично.

Мы встречались несколько раз. Я знаю, что она играет достаточно стабильно и атакует, когда получает такую возможность. Думаю, мне будет непросто.

Её сложно сравнить с другими соперницами. Севастова часто использует резаные удары, Элина так не делает. А Се Шувэй вообще отличается от всех", — сказала японка.