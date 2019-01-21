Кэш: на игре Федерера негативно сказывается облегчённый календарь

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш прокомментировал поражение швейцарца Роджера Федерера в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии от грека Стефаноса Циципаса.

«Роджер в последнее время играет нечасто. В 37 лет он снизил нагрузки. И, конечно, это сказывается. Дело не в том, как он движется по корту, с этим всё в порядке. Проблема в том, что он не так часто оказывается под давлением, как раньше. Поэтому иногда он пропускает удары и допускает ошибки.

Циципасу помогла подача. В последнем сете он казался уставшим, ему сделали массаж ног. И тогда на помощь пришла подача», — приводит слова Кэша Eurosport.

За выход в полуфинал соревнований Циципас поборется с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.