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Кар. Плишкова: с каждым матчем в Мельбурне я чувствую себя всё лучше

Кар. Плишкова: с каждым матчем в Мельбурне я чувствую себя всё лучше
Теннис / Australian Open 2019

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В 1/8 финала она обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу со счётом 6:3, 6:1.

«С каждым матчем здесь я чувствую себя всё лучше. Думаю, сегодня я сыграла отлично. Конечно, важно было выиграть первый сет. Геймы проходили в упорной борьбе, и в начале мы обе нервничали. Играть в таких условиях, с ветром и тенью, нелегко. Нужно сохранять концентрацию», — цитирует Плишкову официальный сайт турнира.

За выход в полуфинал соревнований в Мельбурне Плишкова поспорит с победительницей поединка Симона Халеп (Румыния) — Серена Уильямс (США).

«Это главный матч турнира на данный момент. Я прекрасно знаю обеих соперниц, играла с ними. Мне точно будет нелегко. Симона — первая ракетка мира, противостоять ей всегда сложно. А Серена в прекрасной форме. В этом розыгрыше Australian Open она проиграла не так много геймов», — сказала чешка.

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