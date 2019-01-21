Тарпищев: Кафельников — легенда, он заслужил включение в Зал теннисной славы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал включение российского теннисиста Евгения Кафельникова в Международный зал теннисной славы.

«Кафельников — теннисист века в России. Он выиграл всё, включая Олимпийские игры, единственный из наших мужчин, кому такое удавалось. Конечно, Кафельников — легенда, рано или поздно он был бы включён в Зал славы тенниса. Своими действиями и результатами он это заслужил.

Кафельников — человек, мыслящий неординарно. Все действия его были основаны на собственном мышлении. Решительный, жёсткий в игре характер. Причём успешен он был и в паре, играя с разными партнёрами. Я был практически на всех его финалах, и мне лично больше других запомнился олимпийский, где Кафельников обыграл в пяти сетах немца Томми Хааса», — цитирует Тарпищева ТАСС.