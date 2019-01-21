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С. Уильямс в трёх сетах победила Халеп и вышла в четвертьфинал Australian Open

С. Уильямс в трёх сетах победила Халеп и вышла в четвертьфинал Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, вышла в четвертьфинал, обыграв румынку Симону Халеп (1) со счётом 6:1, 4:6, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 47 минут.

Серена 9 раз подала навылет, активно выиграла 44 очка и совершила 31 невынужденную ошибку. На счету первой ракетки мира 2 эйса, 24 виннера и 12 неточностей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — С. Уильямс на Australian Open.

За выход в полуфинал Уильямс поспорит с чешкой Каролиной Плишковой (7). Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 26 января.

21 января 2019 года, понедельник. 11:15 МСК
Australian Open (ж). 4-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
Симона Халеп
1
Румыния
1:6
6:4
4:6
Серена Уильямс
Серена Уильямс
16
США
Медведев настроен «забивать» Джоковичу. Матчи 8-го дня Australian Open
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