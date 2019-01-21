Зверев: рад за Тиафо, доволен, что молодые игроки успешно выступают в Австралии

Немецкий теннисист Александр Зверев после поражения в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису от канадца Милоша Раонича признался, что он не сравнивает свои результаты с выступлением других представителей следующего поколения игроков.

«Сравниваю ли свои результаты? Нет, если честно, то нет. Я рад за Фрэнсиса Тиафо, что он вышел в четвертьфинал. Мы с ним близки.

Также я рад, что другие молодые игроки успешно выступают. Все они впервые пробились в четвертьфинал такого турнира. Желаю им всего наилучшего!

Что ж, это лишь один из турниров. Невозможно каждую неделю успешно выступать и выходить в четвертьфинал-полуфинал», — приводит слова Зверева Daily Express.

В четвертьфинал Australian Open из представителей следующего поколения пробились 20-летний Стефанос Циципас и 21-летний Фрэнсис Тиафо. Также в четвертьфинал может выйти 22-летний россиянин Даниил Медведев, который сыграет с сербом Новаком Джоковичем.