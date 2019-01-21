Пуи: начиная со второго сета я играл немного лучше Чорича

Французский теннисист Люка Пуи, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, прокомментировал выход в четвертьфинал. В 1/8 финала он обыграл представителя Хорватии Борну Чорича (11) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (7:2).

«Ощущения прекрасные. Я очень рад победе. Матч прошёл в упорной борьбе. В концовке всё решили детали. Думаю, игра получилась великолепной. Начиная со второго сета я играл немного лучше.

Я действовал разнообразно в ударах с бэкхенда. Я использовал резаные удары, укороченные. В важные моменты я сыграл надёжнее и почти не ошибался. Это и стало решающим", — приводит слова Пуи официальный сайт турнира.

За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2019 года Пуи поспорит с канадцем Милошем Раоничем (16).

Пуи победил Чорича и сыграет с Раоничем в четвертьфинале Australian Open