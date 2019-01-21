С. Уильямс: я настоящий боец и никогда не сдаюсь. Это нечто врождённое

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала победу над румынкой Симоной Халеп в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

«Это был очень напряжённый матч с рядом великолепных розыгрышей. Я настоящий боец и никогда не сдаюсь. Это нечто врождённое. Я просто упорно работаю в каждом розыгрыше. Считаю, это просто чудо, что я здесь и делаю то, что приносит мне удовольствие.

Я люблю играть в теннис, люблю это место, этот корт. Так приятно было вернуться сюда и вновь сыграть.

По ходу матча мне пришлось прибавить. Симона — первая ракетка мира не просто так. Она может прибавлять и в целом играет прекрасно. Халеп — замечательная теннисистка. Чтобы не вылететь, мне требовалось играть так, как я умею. Думаю, это и стало решающим», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.

В четвертьфинале Серена сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.

С. Уильямс в трёх сетах победила Халеп и вышла в четвертьфинал Australian Open