Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Дженоа» — «Милан». 21 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Медведев в четырёх сетах проиграл Джоковичу в 1/8 финала Australian Open

Медведев в четырёх сетах проиграл Джоковичу в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 15-м номером, не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 15 минут.

Даниил 18 раз подал навылет, активно выиграл 38 очков и совершил 49 невынужденных ошибок. На счету первой ракетки мира 6 эйсов, 43 виннера и 50 неточностей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Медведев на Australian Open.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2019 года Джокович поспорит с японцем Кеем Нисикори (8).

Соревнования в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 27 января.

21 января 2019 года, понедельник. 13:20 МСК
Australian Open (м). 4-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
Новак Джокович
1
Сербия
6:4
5
6:7
7
6:2
6:3
 
Даниил Медведев
Даниил Медведев
19
Россия
Медведев настроен «забивать» Джоковичу. Матчи 8-го дня Australian Open
Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, Плишкова, а также последний россиянин в мужской сетке Медведев сыграют в понедельник на АО.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент