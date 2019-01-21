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Халеп: в первом сете матча с Сереной Уильямс думала, что попала под поезд

Халеп: в первом сете матча с Сереной Уильямс думала, что попала под поезд
Теннис / Australian Open 2019

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп оценила свою игру в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором она проиграла американке Серене Уильямс со счётом 1:6, 6:4, 4:6.

«В первом сете чувствовала, будто попала под поезд. Всё происходило слишком быстро. Серена всегда отлично играет против меня. Но я знала, что могу прибавить, действовать ещё сильнее. Я хорошо двигалась и выигрывала длинные розыгрыши. В целом получился неплохой матч.

Расцениваю своё выступление только с положительной стороны. Я рада тому, как прошёл этот турнир. У меня была самая сложная сетка, но это было прекрасно», — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.

За выход в полуфинал С. Уильямс поспорит с чешкой Каролиной Плишковой. Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 26 января.

С. Уильямс перед матчем на АО случайно вышла на корт вместо Халеп
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