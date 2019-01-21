Нисикори: спорное очко? Лучше спросите, как я отыгрался после 0-2 по сетам

Японец Кей Нисикори дал комментарий после победы в матче 1/8 финала Australian Open с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой со счётом 6:7 (8:10), 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (10:8).

«На тай-брейке было спорное очко, но спросите, как я смог отыграться после 0:2 по сетам. Этот эпизод — только одно очко. Возможно, спор с судьёй оказал на него влияние, но эта дискуссия могла повлиять и на меня. Я очень рад, что в итоге всё так вышло.



Вторая победа на чемпионском тай-брейке? Начинаю привыкать к новым правилам. Сегодня я выиграл пять очков подряд, это бывает очень редко», — приводит слова Нисикори официальный сайт соревнований.

За выход в полуфинал первого турнира «Большого шлема» 2019 года Нисикори поспорит с сербом Новаком Джоковичем.