Чесноков: после Джоковича Медведеву достался бы Нисикори, который очень устал

Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков оценил игру соотечественника Даниила Медведева в матче четвёртого круга Australian Open с сербом Новаком Джоковичем, в котором 22-летний уроженец Москвы проиграл первой ракетке мира со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6.

«Глядя на этот матч, можно сделать вывод, что Медведеву есть куда прибавлять. В первых двух сетах он оставил практически всего себя. Чтобы выиграть второй сет, он отдал почти все свои возможности, которые у него есть. Был очень хороший матч, они оба сражались за победу.

Было бы Даниилу легче с другим соперником? Если бы Медведев прошёл дальше, то его соперником бы стал Кей Нисикори, который очень устал. Я не представляю, как он восстановится к следующему матчу. Думаю, что Медведев мог бы обыграть Зверева», — цитирует Чеснокова Sport24.