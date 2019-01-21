Джокович: в какие-то моменты не понимал, как обыграть Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович похвалил Даниила Медведева, после того как обыграл россиянина со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3 в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии.

«Чувствую себя великолепно. Сегодня на корте была настоящая борьба. Его подача и бэкхенд заставали меня врасплох. В какие-то моменты я не понимал, как обыграть Медведева. В таких матчах важно дождаться своего шанса», — приводит слова Джоковича Eurosport.

Напомним, 31-летний уроженец Белграда впервые за три сезона вышел в четвертьфинал Аustralian Open. Следующим соперником Джоковича станет представитель Японии Кей Нисикори.



Соревнования в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 27 января.