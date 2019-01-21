Победы С. Уильямс и Свитолиной — в обзоре матчей 4-го круга Australian Open

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии американка Серена Уильямс обыграла первую ракетку мира румынку Симону Халеп со счётом 6:1, 4:6, 6:4 и стала четвертьфиналисткой турнира. Следующей соперницей 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» станет чешка Каролина Плишкова.

В следующий круг прошла также украинка Элина Свитолина, которая одолела представительницу США Мэдисон Кис — 6:2, 1:6, 6:1. За выход в полуфинал уроженка Одессы поспорит с японкой Наоми Осакой.

Действующей победительницей АО является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Видео доступно на «Чемпионате».