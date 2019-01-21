Раонич: на мой взгляд, сейчас показываю великолепный теннис

Канадский теннисист Милош Раонич остался доволен своей игрой в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, где он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:1, 7:6 (7:5).

«Понимал, что в третьем сете он точно прибавит, что-то изменит в своей игре, и я хорошо справился с этим. До десятого гейма ни у кого из нас особых шансов на брейк не было, потом у меня появилась возможность, но я её упустил. Я бы сейчас жалел об этом, если бы всё сложилось по-другому. В целом доволен игрой и тем, как в ходе матча справлялся с различными ситуациями.



У сложной сетки есть свои плюсы. Как правило, хочешь соперников послабее, чтобы получше войти в турнир. А поначалу не очень весело смотреть, что в первом круге тебе играть с Ником, а потом, возможно, со Стэном. Но я преодолел эти трудности и теперь показываю, на мой взгляд, великолепный теннис», — приводит слова Раонича официальный сайт турнира.