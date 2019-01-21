Достойное поражение Медведева и уверенная победа Раонича — в обзоре матчей АО

Российский теннисист Даниил Медведев на Открытом чемпионате Австралии не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 3:6. За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2019 года первая ракетка мира поспорит с японцем Кеем Нисикори.

Четвёртый круг соревнований преодолел также канадец Милош Раонич, который в трёх сетах обыграл представителя Германии Александра Зверева, — 6:1, 6:1, 7:6 (7:5). Следующим соперником 28-летнего спортсмена станет Люка Пуи из Франции.

Соревнования в мужском одиночном разряде на Australian Open завершатся 27 января. В прошлогоднем финале швейцарец Роджер Федерер победил хорвата Марина Чилича.

Видео доступно на «Чемпионате».