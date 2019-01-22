Карреньо-Буста: побыстрее ушёл с корта, потому что в любой момент мог сорваться

Испанец Пабло Карреньо-Буста подвёл итоги матча четвёртого круга Australian Open с японским теннисистом Кеем Нисикори, в котором проиграл девятой ракетке мира со счётом 7:6 (10:8), 6:4, 6:7 (4:7), 4:6, 6:7 (8:10).



«В конце матча линейный арбитр ошибся, поэтому я хотел покинуть корт как можно скорее. Думал, после пяти часов борьбы могу в любой момент сорваться. Расстроен, что так получилось, ведь я не такой. Жалко покидать Australian Open. Я отлично играл. Грустно, когда встреча заканчивается вот так. Нужно успокоиться и дождаться нового дня.



Матч был упорный. Наверное, один из лучших в моей карьере. Знал, что Кей будет бороться до конца. После 2:0 по сетам хотел показывать свой лучший теннис, но затем не я играл плохо, а он сыграл хорошо», — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт турнира.

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