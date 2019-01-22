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Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Барти на Australian Open

Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Барти на Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Сегодня, 22 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится четвертьфинальный матч, в котором сыграют представительница Чехии Петра Квитова, посеянная под восьмым номером, и хозяйка кортов Эшли Барти (15). Начало поединка запланировано на 11:00 мск.

По личным встречам впереди двукратная победительница турниров «Большого шлема» — 3-0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Барти на Australian Open.

Победительница этого поединка за выход в финал турнира поспорит либо с россиянкой Анастасией Павлюченковой, либо с американкой Даниэль Коллинз.

Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии завершатся 26 января.

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