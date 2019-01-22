Л. Майер и Соуза стали первыми полуфиналистами Australian Open в парном разряде

Аргентинский теннисист Леонардо Майер и представитель Португалии Жоау Соуза вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, в двух партиях обыграв южноафриканца Рэйвена Клаасена и новозеландца Майкла Винуса, посеянных под шестым номером, со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Леонардо и Жоау 4 раза подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2019 года Майер и Соуза поспорят с победителями матча Джейми Маррей (Великобритания)/Бруно Суарес (Бразилия, 3) — Хенри Континен (Финляндия)/Джон Пирс (Австралия, 12).