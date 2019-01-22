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Л. Майер и Соуза стали первыми полуфиналистами Australian Open в парном разряде

Л. Майер и Соуза стали первыми полуфиналистами Australian Open в парном разряде
Теннис / Australian Open 2019

Аргентинский теннисист Леонардо Майер и представитель Португалии Жоау Соуза вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, в двух партиях обыграв южноафриканца Рэйвена Клаасена и новозеландца Майкла Винуса, посеянных под шестым номером, со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Леонардо и Жоау 4 раза подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2019 года Майер и Соуза поспорят с победителями матча Джейми Маррей (Великобритания)/Бруно Суарес (Бразилия, 3) — Хенри Континен (Финляндия)/Джон Пирс (Австралия, 12).

22 января 2019 года, вторник. 05:40 МСК
Australian Open — парный разряд (м). 1/4 финала
Матч окончен
Леонардо Майер
Леонардо Майер
Аргентина
Жоау Соуза
Жоау Соуза
Португалия
6:4
7:6
 
Рэйвен Клаасен
Рэйвен Клаасен
ЮАР
Майкл Винус
Майкл Винус
Новая Зеландия
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