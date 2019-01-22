Россиянин Бинда проиграл во втором круге юниорского Australian Open

Российский теннисист Александр Бинда не сумел пробиться в третий круг юниорского Открытого чемпионата Австралии. В матче второго раунда он в двух партиях проиграл представителю Испании Николасу Альварес-Вароне, посеянному под шестым номером, со счётом 4:6, 6:7 (1:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Александр трижды подал навылет, активно выиграл 15 очков и совершил 27 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 16 виннеров и 21 ошибка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мельбурне Альварес-Варона поспорит с британцем Джейкобом Фирнли.

Накануне Бинда не сумел выйти во второй круг юниорского Australian Open в паре. На старте соревнований он в дуэте с представителем Нидерландов Лодевейком Вестстрате уступил румыну Николасу Давиду Ионелу и Фуонгу Ван Нгуйену из Вьетнама со счётом 5:7, 7:5, [7:10].

Россиянин Бинда не сумел выйти во второй круг юниорского Australian Open в паре