Фрайман не смогла выйти в третий круг юниорского Australian Open

Российская теннисистка Дарья Фрайман не смогла пробиться в третий круг юниорского Открытого чемпионата Австралии. В матче второго раунда она в трёх партиях проиграла представительнице Венгрии Адриенн Надь, посеянной под 11-м номером, со счётом 2:6, 6:2, 6:7 (7:10). Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту.

Дарья ни разу не подала навылет, активно выиграла 20 очков и совершила 40 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 3 эйса, 40 виннеров и 62 ошибки.

За выход в четвертьфинал юниорских соревнований в Мельбурне Надь поспорит либо с испанкой Карлотой Мартинес-Сирес либо с Мананчаей Савангкаев из Таиланда, получившей пятый номер посева.

Накануне Фрайман пробилась во второй круг юниорского Australian Open в парном разряде.

Фрайман вышла во второй круг юниорского Australian Open в парном разряде