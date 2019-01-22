Крупенина и Снигур проиграли во втором круге юниорского Australian Open в паре

Российская теннисистка Мария Крупенина и украинка Дарья Снигур не смогли пробиться в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В матче второго круга они проиграли представительнице Франции Людмиле Бенчех и Франческе Чурми из Мальты со счётом 7:5, 6:7 (4:7), [8:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Крупенина и Снигур ни разу не подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 2 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал юниорских соревнований в Мельбурне Бенчех и Чурми поспорят с победительницами матча Камилла Бартоне (Латвия)/Жюлия Морле (Франция) — Тхасапорн Накло (Таиланд)/Мананчая Савангкаев (Таиланд, 2).