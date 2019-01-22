Циципас: всё происходящее похоже на сказку. Доказал, что мои успехи не случайны

Грек Стефанос Циципас прокомментировал свой выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четырёх партиях он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута — 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).



«Всё происходящее похоже на сказку. Конечно, это эмоциональный момент для меня, но не слишком — знаю, что упорно работал для достижения такого результата. В начале года я сказал, что моя цель — полуфинал турнира «Большого шлема». Тогда я подумал, что сошёл с ума, но нет — это оказалось вполне реальной задачей.



Самым сложным в матче с Роберто была не сама игра, а подготовка к ней. Пресса сошла с ума после моей победы над Федерером, она привлекла очень много внимания. Моей самой большой задачей была концентрация и сосредоточенность на четвертьфинале. Я действительно доволен тем, как я сыграл сегодня. Этот матч доказал, что мои предыдущие победы не были случайностью», — цитирует Циципаса официальный сайт турнира.



За выход в финальный матч 20-летний грек поспорит с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) — Рафаэль Надаль (Испания).

Павлюченкова – одна за всю Россию. Матчи 9-го дня Australian Open Надаль, Циципас, Тиафо, Баутиста-Агут, Квитова, Барти, Коллинз и последняя россиянка на турнире, Павлюченкова, сыграют во вторник на АО.