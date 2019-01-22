Джокович: Медведев рассмешил, спросив после матча, вспотел ли я

Серб Новак Джокович прокомментировал четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором он оказался сильнее Даниила Медведева из России — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.



«Мы очень уважаем друг друга. Часто тренируемся вместе, ведь оба проживаем в Монако. Во время рукопожатия Даниил рассмешил меня вопросом о моём состоянии. Он спросил: «Ты хотя бы вспотел?». Меня это рассмешило, ведь ответ был очевиден.



Думаю, я отлично сыграл, пусть и упустил вторую партию, ведя с брейком. Аналогичная ситуация была в игре с Шаповаловым, но и тогда всё обошлось. В четвёртой партии Даниил снова отлично заиграл. Было очень тяжело физически, казалось, мы играем уже пятый сет», — цитирует Джоковича официальный сайт соревнований.



За выход в полуфинал турнира Джокович поспорит с японцем Кеем Нисикори.

Джокович: в какие-то моменты не понимал, как обыграть Медведева